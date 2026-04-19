Schlag den Star: Thorsten Legat bezwingt Harald Glööckler

Bei "Schlag den Star" hieß der Sieger am Samstagabend Thorsten Legat. Sein Gegner Harald Glööckler verpasste damit die Überraschung.
Thorsten Legat (57) hat sich am Samstagabend den Sieg in der ProSieben-Sendung "Schlag den Star" gesichert. Der Ex-Fußballprofi setzte sich in der Spielshow gegen Modedesigner Harald Glööckler (60) durch. Nachdem die beiden Gegner sich unter anderem beim Bachlaufen, Baseball oder auf dem Dreirad miteinander gemessen hatten, fiel die Entscheidung am Ende mit Golfschlägern in Spiel Nummer 14, "Putten". Legat sicherte sich damit den Geldkoffer mit den 100.000 Euro.