Trainer Roberto Raimondo verlängert beim SV Kornwestheim nach dem 20:0 gegen den völlig überforderten TV Pflugfelden und hat in seiner Laufbahn noch nie so hoch gewonnen.
Einen besseren Tag für die Vertragsverlängerung hätte sich Roberto Raimondo nicht aussuchen können. Der Coach des Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim wird das Team auch in der kommenden Spielzeit betreuen und war beim Rückrundenstart im positiven Sinne fassungslos nach dem 20:0 (7:0) seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den völlig überforderten TV Pflugfelden.