Ein Erdrutsch machte das griechische Dorf Ropoto zum Geisterdorf. Die Kirche Panagia Theotokos überlebte und hat sich durch ihre Schieflage zu einer Touristenattraktion entwickelt.
Mit vier Grad Neigung ist der schiefe Turm von Pisa eine der berühmtesten Touristenattraktionen weltweit. In den letzten Jahren hat sich allerdings eine Kirche in Griechenland zu echter Konkurrenz in Sachen Schieflage entwickelt: Die Kirche Panagia Theotokos im Dörfchen Ropoto steht mit unglaublichen 17 Grad Neigung in der Landschaft. Warum das so ist und wie sie sich zu einer Attraktion abseits klassischer Routen entwickelt hat.