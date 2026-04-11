Scheidungsvereinbarung geändert: Ben Affleck tritt Jennifer Lopez seinen Anteil an Mega-Villa ab

Mehr als ein Jahr nach ihrer Scheidung sollen sich Jennifer Lopez und Ben Affleck nun auch bezüglich ihres riesigen Anwesens in Beverly Hills geeinigt haben. Der Schauspieler hat der Sängerin laut US-Medienberichten seinen gesamten Anteil an der gemeinsamen 60-Millionen-Dollar-Villa geschenkt.
Ben Affleck (53) und Jennifer Lopez (56) sollen ihre Scheidungsvereinbarung nachträglich geändert haben, die laut "TMZ" nun eine "Übertragung von Vermögenswerten zwischen den Ehepartnern" vorsieht. Demnach soll der Schauspieler seiner Ex-Frau seinen gesamten Anteil an der einst gemeinsam erworbenen Familienvilla kostenlos überlassen habe.