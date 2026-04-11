Scheidungsvereinbarung geändert: Ben Affleck tritt Jennifer Lopez seinen Anteil an Mega-Villa ab

Mehr als ein Jahr nach ihrer Scheidung sollen sich Jennifer Lopez und Ben Affleck nun auch bezüglich ihres riesigen Anwesens in Beverly Hills geeinigt haben. Der Schauspieler hat der Sängerin laut US-Medienberichten seinen gesamten Anteil an der gemeinsamen 60-Millionen-Dollar-Villa geschenkt.

Ben Affleck (53) und Jennifer Lopez (56) sollen ihre Scheidungsvereinbarung nachträglich geändert haben, die laut "TMZ" nun eine "Übertragung von Vermögenswerten zwischen den Ehepartnern" vorsieht. Demnach soll der Schauspieler seiner Ex-Frau seinen gesamten Anteil an der einst gemeinsam erworbenen Familienvilla kostenlos überlassen habe.

Die beiden hatten das kostspielige Mega-Anwesen in Beverly Hills, Kalifornien, während ihrer Ehe im Juni 2023 für 60,85 Millionen Dollar gekauft. Angeblich zahlte das prominente Paar die Immobilie, zu der zwölf Schlafzimmer, 24 Badezimmer und ein Basketballfeld gehören, damals bar. Aus dem wohl beabsichtigten komfortablen Wohnsitz für die Patchworkfamilie wurde aber nichts.

Villa vom Markt genommen

Bereits ein Jahr später boten sie ihr Haus wieder zum Verkauf an - und Gerüchte über eine Trennung wurden immer lauter. Im August 2024 reichte die Sängerin dann tatsächlich die Scheidung ein. Die XXL-Villa wurde jedoch bis heute nicht verkauft. Angeblich soll es schwierig sein, in dem hohen Preissegment einen Käufer zu finden und die Immobilie ohne zu großen Verlust zu verkaufen. Im vergangenen Sommer nahm das inzwischen geschiedene Paar die Immobilie dann vom Markt, nachdem zuvor der Preis gesenkt worden war.

Nun scheint die Zukunft des Anwesens ganz in den Händen von Lopez zu liegen. Sie hat derweil im März 2025 bereits für sich und ihre Zwillinge aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (57) eine neue Bleibe erworben, eine 18-Millionen-Dollar Villa in Los Angeles, während Affleck schon im Sommer 2024 eine Villa im Wert von 20,5 Millionen Dollar in Pacific Palisades kaufte. Dort wohnt er näher bei seinen drei Kindern, die er mit Ex-Frau Jennifer Garner (53) hat.

Liebes-Comeback gescheitert

Jennifer Lopez und Ben Affleck, oft als "Bennifer" bezeichnet, belebten ihre Romanze im Jahr 2021 neu - fast zwei Jahrzehnte nach ihrer ersten geplatzten Verlobung im Jahr 2004. Die Hochzeit erfolgte im Sommer 2022. Doch auch diesmal hatte ihre Beziehung kein Happy End. Anfang 2025 wurde das einstige Traumpaar geschieden.