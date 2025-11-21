Scheidender Ministerpräsident: Pläne für den Ruhestand – was sich Kretschmann vorstellen kann

Kurz vor dem Ruhestand spricht Winfried Kretschmann über das Loslassen, seine Pläne nach der Politik – und warum er sich eigentlich noch nicht mit der Zeit danach befassen darf.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, studierter Lehrer, kann sich nach seinem Abschied aus der Politik eine Rückkehr an die Schule vorstellen. „Was ich mir gut vorstellen könnte – ich war ja Lehrer – ist, in Schulen zu gehen und mit jungen Menschen über Demokratie zu reden“, sagte der 77-Jährige dem „Staatsanzeiger“.