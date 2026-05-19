Schauspielerin und Darts-Star: Prinz William verleiht Cynthia Erivo und Luke Littler MBE-Würde

Auf Schloss Windsor hat Prinz William (43) am Dienstagnachmittag mehrere prominente Persönlichkeiten mit Orden ausgezeichnet. Zu den Geehrten zählten die Schauspielerin Cynthia Erivo (39), Darts-Weltmeister Luke Littler (19) sowie Komiker Matt Lucas (52). Nach der Zeremonie posierten die Ausgezeichneten stolz mit ihren neu verliehenen Ehren auf dem Schlossgelände.

Cynthia Erivo erhielt den Titel eines Member of the Order of the British Empire (MBE) - eine Auszeichnung, die ihr laut "Daily Mail" bereits in der Neujahrs-Ehrenliste für ihre Verdienste um Musik und Theater zugesprochen worden war. Die am Royal Academy of Dramatic Art ausgebildete Britin ist vor allem durch ihre Rolle als grüne Hexe Elphaba in der zweiteiligen Verfilmung des Musicals "Wicked" bekannt, in der sie neben Popstar Ariana Grande (32) zu sehen war. Für die Zeremonie wählte Erivo eine taillierte schwarze Jacke mit langem Rock, abgerundet durch einen ausgefallenen Hut und ihre charakteristisch langen Fingernägel.

Superstar in seiner Sportart

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Luke Littler, der bereits im vergangenen Jahr in der Geburtstagsehrenliste des Königs mit dem MBE für seine Verdienste um den Dartsport bedacht worden war. Mit 17 Jahren und 347 Tagen war Littler der jüngste Weltmeister in der Geschichte des Sports. Heute ist der 19-Jährige die Nummer eins der Weltrangliste.

Als seine Ehrung im Juni bekannt gegeben worden war, reagierte Littler laut "Daily Mail" mit offensichtlicher Überraschung: "Das ist eine unglaubliche und unerwartete Auszeichnung, für die ich sehr dankbar bin. Eine solche Anerkennung zu erhalten, hätte ich mir nie vorstellen können - das ist ein stolzer Moment." Und weiter: "Es ist kaum zu fassen, was ich für meinen Sport erreicht habe. Ich bin glücklich, meine Familie ist glücklich."

Ebenfalls Teil der Zeremonie war Komiker Matt Lucas, der für seine Verdienste um die Schauspielkunst zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt wurde. Gemeinsam mit seinem langjährigen Schreibpartner David Walliams schuf Lucas Kultformate wie "Little Britain" und "Come Fly With Me".