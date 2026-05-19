Schauspielerin und Darts-Star: Prinz William verleiht Cynthia Erivo und Luke Littler MBE-Würde

Hollywood trifft auf Darts: Schauspielerin Cynthia Erivo und Darts-Weltmeister Luke Littler wurden bei einer Investitur auf Schloss Windsor von Prinz William persönlich ausgezeichnet.
Auf Schloss Windsor hat Prinz William (43) am Dienstagnachmittag mehrere prominente Persönlichkeiten mit Orden ausgezeichnet. Zu den Geehrten zählten die Schauspielerin Cynthia Erivo (39), Darts-Weltmeister Luke Littler (19) sowie Komiker Matt Lucas (52). Nach der Zeremonie posierten die Ausgezeichneten stolz mit ihren neu verliehenen Ehren auf dem Schlossgelände.