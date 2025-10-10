Schauspielerin starb mit 41 Jahren: Michaela May und andere Kollegen trauern um Wanda Perdelwitz

Trauer um Wanda Perdelwitz: Ihre einstige Filmmutter Michaela May widmete der Schauspielerin emotionale Zeilen auf Instagram. Zudem ehrten ihre ehemaligen "Großstadtrevier"-Kollegen Perdelwitz bei einer Theaterpremiere in Hamburg.

Die deutsche Schauspielwelt trauert um Wanda Perdelwitz (1984-2025): Die ehemalige "Großstadtrevier"-Darstellerin ist im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen eines Fahrradunfalls in Hamburg gestorben. Unter den vielen Kolleginnen und Freunden, die ihre Trauer öffentlich teilten, ist auch Michaela May (73) - sie verband eine besondere Beziehung mit der Verstorbenen.

May teilte auf Instagram drei gemeinsame Fotos und schrieb bewegende Worte: "Wanda.... Du liebe, tolle, treue, außergewöhnliche, großartige, wunderbare Frau, Schauspielerin und vor allem liebevolle Freundin .... Ich bin geschockt und unendlich traurig!!! Mitten aus dem blühenden Leben!! Ich werde die Gespräche, dein verschmitztes Lächeln und die liebevollen Treffen soooo vermissen!! Fliege in den Himmel..... du wunderbare Rose."

Michaela May und Wanda Perdelwitz standen 2017 gemeinsam für den ZDF-Film "Katie Fforde: Meine verrückte Familie" vor der Kamera - als Mutter und Tochter. May spielte Barbara, die warmherzige, aber eigenwillige Mutter der Anwältin Stella, gespielt von Perdelwitz. Auch über die Dreharbeiten hinaus blieben die beiden Schauspielerinnen offenbar eng befreundet.

Theaterabend für Wanda Perdelwitz

Auch Perdelwitz' langjährige Kolleginnen und Kollegen vom "Großstadtrevier", wo sie von 2012 bis 2022 in der Rolle der Kommissarin Nina Sieveking zu sehen war, ehrten sie mit einem besonderen Tribut. Kurz nach der tragischen Nachricht ihres Todes widmete das Ensemble des St. Pauli Theaters die Premiere seines neuen Stücks "Ein Stück Großstadtrevier" der Verstorbenen.

Das von Schauspielerin Saskia Fischer (spielt in der Serie Revierchefin Frau Küppers) verfasste Stück kreist humorvoll um einen aus dem Ruder gelaufenen TV-Drehtag - eine Mischung aus Comedy, Kammerspiel und realem Wahnsinn. Auf der Bühne standen unter anderem die "Großstadtrevier"-Stars Maria Ketikedou, Farina Flebbe, Patrick Obozen, Enrique Fiß, Sven Fricke und Fischer selbst.

Auf einer Leinwand auf der Bühne war ihr Foto eingeblendet, dazu die Nachricht: "Wir widmen die heutige Premiere unserer langjährigen Kollegin Wanda Perdelwitz." Die Todesdaten zeigen: Perdelwitz verstarb bereits am Montag, den 6. Oktober.

Nach Angaben des NDR verstarb die Schauspielerin an den Folgen eines Radunfalls im Hamburger Stadtteil Rotherbaum. Am 28. September war sie dabei lebensgefährlich verletzt worden und erlag später in einer Klinik ihren Verletzungen.