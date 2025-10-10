Schauspielerin starb mit 41 Jahren: Michaela May und andere Kollegen trauern um Wanda Perdelwitz

Trauer um Wanda Perdelwitz: Ihre einstige Filmmutter Michaela May widmete der Schauspielerin emotionale Zeilen auf Instagram. Zudem ehrten ihre ehemaligen "Großstadtrevier"-Kollegen Perdelwitz bei einer Theaterpremiere in Hamburg.
Die deutsche Schauspielwelt trauert um Wanda Perdelwitz (1984-2025): Die ehemalige "Großstadtrevier"-Darstellerin ist im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen eines Fahrradunfalls in Hamburg gestorben. Unter den vielen Kolleginnen und Freunden, die ihre Trauer öffentlich teilten, ist auch Michaela May (73) - sie verband eine besondere Beziehung mit der Verstorbenen.