Der Uni-Aufnahmeskandal brachte Lori Loughlin und ihre Familie 2019 in die Schlagzeilen. Jetzt erschien die Schauspielerin erstmals wieder mit ihren Töchtern auf dem roten Teppich.
Lori Laughlin (61) hat sich erstmals seit 2019 wieder mit ihren Töchtern auf einem roten Teppich gezeigt. Das Trio besuchte am Mittwochabend die Wohltätigkeitsgala "An Unforgettable Evening 2026". Loughlin wählte ein trägerloses Kleid mit Schwarz-Weiß gemustertem Rock. Dazu trug sie Riemchen-Heels, ihre Haare fielen ihr in Wellen über die Schultern. An ihrer Seite strahlte Tochter Isabella Rose (27) in einem mintgrünen Midikleid und einem matchenden Mantel, Tochter Olivia Jade (26) wählte eine silberne Robe.