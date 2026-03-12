Der Uni-Aufnahmeskandal brachte Lori Loughlin und ihre Familie 2019 in die Schlagzeilen. Jetzt erschien die Schauspielerin erstmals wieder mit ihren Töchtern auf dem roten Teppich.

Lori Laughlin (61) hat sich erstmals seit 2019 wieder mit ihren Töchtern auf einem roten Teppich gezeigt. Das Trio besuchte am Mittwochabend die Wohltätigkeitsgala "An Unforgettable Evening 2026". Loughlin wählte ein trägerloses Kleid mit Schwarz-Weiß gemustertem Rock. Dazu trug sie Riemchen-Heels, ihre Haare fielen ihr in Wellen über die Schultern. An ihrer Seite strahlte Tochter Isabella Rose (27) in einem mintgrünen Midikleid und einem matchenden Mantel, Tochter Olivia Jade (26) wählte eine silberne Robe.

Schlagzeilen um Studienplatz-Skandal Die Schauspielerin war seit dem Uni-Aufnahmeskandal nicht mehr mit ihren Töchtern auf dem Red Carpet zu sehen gewesen. Ihren vorerst letzten gemeinsamen Auftritt absolvierten sie im Februar 2019 - ebenfalls bei einer "Women's Cancer Research Fund's Unforgettable Evening Gala".

Wenig später gerieten sie in die Negativschlagzeilen. Loughlin und Noch-Ehemannn Mossimo Giannulli hatten laut Anklage rund 500.000 Dollar gezahlt, um ihren Töchtern einen Studienplatz an der University of Southern California zu sichern. Beide bekannten sich 2020 schuldig. Loughlin verbüßte eine zweimonatige Haftstrafe, Giannulli saß fünf Monate im Gefängnis.

Olivia Jade entschuldigte sich damals in der Talkshow "Red Table Talk". Sie erklärte: "Wir haben Mist gebaut. Ich möchte nur eine zweite Chance, um zu sagen: 'Ich gebe zu, dass ich Mist gebaut habe.'" Es sei eine "aufschlussreiche Erfahrung" gewesen, wegen der sie viele Dinge nun aus einer anderen Perspektive betrachten. Inzwischen lebt sie in Paris und ist weiterhin als Influencerin aktiv. Ihre Schwester Isabella Rose betreibt unterdessen eine eigene Strickmarke.