Fans müssen vorübergehend bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf Iris Mareike Steen verzichten. Die Schauspielerin geht in eine zweimonatige Pause. Davor gab es noch ein Umstyling für ihre Figur Lilly.

Iris Mareike Steen (34) gehört längst zu den Urgesteinen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Schon seit 2010 steht die Schauspielerin vor den "GZSZ"-Kameras, jetzt geht es allerdings in eine etwas längere Pause. Steen nimmt eine Auszeit und wird für etwa zwei Monate nicht drehen, wie RTL mitteilt. Voraussichtlich ab Anfang Juli geht es dann aber wieder ans Set.

Schon am 30. April hatte Steen ihren vorerst letzten Drehtag. "Ich kann es irgendwie noch gar nicht so richtig begreifen", erzählt sie dem Sender. Die Serie gehöre "so sehr zu meinem Leben, dass es sich ganz merkwürdig anfühlt, zwei Monate komplett raus zu sein".

Iris Mareike Steen war "noch nie so lange weg"

Die Schauspielerin berichtet: "Ich war noch nie so lange weg. Seit fast 16 Jahren nicht!" Nun stehe aber "ein großes und wunderschönes Projekt an". Wovon sie genau spricht, könne sie aber noch nicht verraten. Nur so viel: Das Projekt verbinde ihre Leidenschaft für Schauspiel und Musik. Daneben erwarteten sie einige musikalische Auftritte.

RTL zufolge wird Steen während ihrer "GZSZ"-Pause auch für eine andere Produktion drehen. "Ich finde es wundervoll, neue Erfahrungen sammeln zu dürfen. Die Rolle der Lilly ist mir so wahnsinnig vertraut, und nun in eine andere Rolle schlüpfen zu dürfen ist irgendwie auch sehr erfrischend und birgt sicher tolle neue Herausforderungen", freut sich die Schauspielerin. Die zwei Monate werden für sie "ganz sicher ein kleines Abenteuer".

Und wie geht es für ihre Figur Lilly weiter? Nach einem Bulimie-Rückfall und einer Therapie soll sie der Serienwelt bei RTL (auch via RTL+) kurzzeitig den Rücken kehren. Für Lilly ergebe sich eine Chance, der sie nachgehen wolle, erzählt Steen, die berichtet: "Was diese Erfahrung genau mit ihr macht und wie sie dann zurückkommt, weiß ich selbst noch gar nicht genau. Aber ich bin optimistisch!" Was schon feststeht: Lilly bekommt einen neuen Look. "Es zeigt einfach, dass Lilly Lust hat, die innere Veränderung auch nach außen zu zeigen. Jetzt kommt der Sommer und alles wird etwas heller und somit auch ihre Haarfarbe", erklärt Steen.