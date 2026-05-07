Fans müssen vorübergehend bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf Iris Mareike Steen verzichten. Die Schauspielerin geht in eine zweimonatige Pause. Davor gab es noch ein Umstyling für ihre Figur Lilly.
Iris Mareike Steen (34) gehört längst zu den Urgesteinen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Schon seit 2010 steht die Schauspielerin vor den "GZSZ"-Kameras, jetzt geht es allerdings in eine etwas längere Pause. Steen nimmt eine Auszeit und wird für etwa zwei Monate nicht drehen, wie RTL mitteilt. Voraussichtlich ab Anfang Juli geht es dann aber wieder ans Set.