Anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches "Stark, weil ich stark sein musste" spricht Karin Thaler im Interview über ihre Kultrolle bei "Die Rosenheim-Cops" und ein mögliches Comeback bei "Hubert ohne Staller".
Karin Thaler (60) wünscht sich für ihre Rolle als Marie Hofer in "Die Rosenheim-Cops" noch einmal eine Liebesgeschichte. "Ich bin ja noch nicht ausgetrocknet, da muss noch mal ein Mann her", erklärt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Im wahren Leben ist die Schauspielerin seit fast 30 Jahren mit dem Musiker Milos Malesevic verheiratet. Doch das Paar hat schwere Zeiten durchgemacht.