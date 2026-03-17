Wachsfiguren-Flop: Kevin Hart hat auf Instagram auf ein Abbild von sich reagiert, das mit der Realität wenig zu tun hat. Der Schauspieler fordert lautstark ein neues Wachs-Double.
Kevin Hart (46) hat ein Wachsfigurenmuseum in die Schranken gewiesen: Der Schauspieler und Komiker ist mit seinem Abbild gar nicht zufrieden. Auf Instagram teilte er ein Video, das die angebliche Nachbildung seiner Person zeigt. "Was zur Hölle... Was habe ich diesen Leuten getan... Das ist ein Angriff auf mich... Wer zum Teufel soll das denn sein???", schrieb er unter den Clip.