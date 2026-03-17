Wachsfiguren-Flop: Kevin Hart hat auf Instagram auf ein Abbild von sich reagiert, das mit der Realität wenig zu tun hat. Der Schauspieler fordert lautstark ein neues Wachs-Double.

Kevin Hart (46) hat ein Wachsfigurenmuseum in die Schranken gewiesen: Der Schauspieler und Komiker ist mit seinem Abbild gar nicht zufrieden. Auf Instagram teilte er ein Video, das die angebliche Nachbildung seiner Person zeigt. "Was zur Hölle... Was habe ich diesen Leuten getan... Das ist ein Angriff auf mich... Wer zum Teufel soll das denn sein???", schrieb er unter den Clip.

Während das Outfit - schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, eine Lederjacke und eine auffällige Goldkette - zumindest entfernt an Harts typischen Look erinnert, hat das Gesicht kaum erkennbare Ähnlichkeit mit dem Original. Weder seine Gesichtszüge noch das Lachen des Komikers sind gut getroffen.

The Rock findet die Figur perfekt

"An diesem Punkt versuchen diese Museen einfach, mich zum Weinen zu bringen. Das muss aufhören", witzelte Hart in dem Post weiter. So will er auf jeden Fall nicht in dem nicht näher genannten Wachsfigurenkabinett zu sehen sein: "Ich fordere eine Neuanfertigung, verdammt nochmal!"

Harts langjähriger Freund und Schauspielkollege Dwayne "The Rock" Johnson (53) ließ die Gelegenheit für einen Seitenhieb in dessen Richtung naturgemäß nicht ungenutzt verstreichen. Statt Mitgefühl gab es von ihm Salz in die Wunde. "Sie ist perfekt. Ändert nichts daran", forderte er in den Kommentaren. "Avengers"-Star Don Cheadle befeuerte das Museum scherzhaft: "Macht ihn fertig."

Kevin Hart und Dwayne Johnson verbindet eine freundschaftliche Rivalität, die sich seit Jahren in gegenseitigem Necken auf und abseits der Leinwand äußert. Fans können sich bereits auf ein baldiges Wiedersehen freuen: Im Dezember soll der Fantasy-Abenteuerfilm "Jumanji 3" mit den beiden in den Hauptrollen in die Kinos kommen. Aktuell laufen die Dreharbeiten. Erst vor wenigen Tagen postete Johnson ein Video vom Set, in dem Hart ihn scherzhaft beim Essen nachsynchronisiert. "Ich würde das so gerne hassen und Kevin direkt in sein kleines Keebler-Elfen-Gesicht schlagen, aber verdammt, mir tut der Kiefer weh, weil ich mich bei seinen Kommentaren vor Lachen gekrümmt habe", schrieb der Hollywoodstar dazu und schwor seinem Kollegen Rache für den Streich.