Schauspieler meldet sich zu Wort: Nach Spider-Man-Unfall: Tom Holland ist auf dem Weg der Besserung

Hollywoodstar Tom Holland hat sich nach seinem Unfall am Set des neuen "Spider-Man"-Films zu Wort gemeldet - und Entwarnung gegeben.

Tom Holland (29) ist auf dem Weg der Besserung. Der Schauspieler erlitt vergangene Woche während der Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day" eine leichte Gehirnerschütterung, wie "The Hollywood Reporter" nach dem Unfall berichtete. Einen Tag später nahm der 29-Jährige an einer Veranstaltung von "The Brothers Trust" teil, der Wohltätigkeitsorganisation, die er zusammen mit seinen drei Brüdern Sam, Harry und Paddy Holland leitet. Auch seine Verlobte Zendaya (29) war bei der Veranstaltung, die im Auktionshaus Christie's in London stattfand.

In einem Instagram-Post feierte Tom Holland nun das Event als "weiteren großen Erfolg", obwohl er den Abend früher als geplant beenden musste. "Es tut mir leid, dass ich früh gehen musste, aber ich fühle mich besser und bin auf dem Weg der Besserung", schrieb er in seinem Beitrag. "Ein großes Dankeschön an meinen Vater, der nach meiner Abreise übernommen hat. Die Show wurde dadurch deutlich lustiger", fügte er mit einem lachenden Emoji hinzu.

Fans müssen sich noch einige Monate gedulden

Im August hatte Tom Holland auch schon Aufnahmen vom Set von "Brand New Day" auf Instagram geteilt. Es ist sein vierter Auftritt als Peter Parker in einem "Spider-Man"-Solo-Film. Zendaya wird voraussichtlich in ihrer Rolle als Michelle "MJ" Jones in "Brand New Day" ebenfalls wieder zu sehen sein, ebenso wie ihre Co-Stars Jacob Batalon (28) und Jon Favreau (58).

Auch Liza Colón-Zayas (53) aus "The Bear" und Sadie Sink (23) aus "Stranger Things" werden laut US-Medienberichten in "Brand New Day" dabei sein, zusammen mit dem MCU-Liebling Mark Ruffalo (57) sowie Michael Mando (44) und Jon Bernthal (49). Der neue "Spider-Man"-Film soll im Juli 2026 in den Kinos anlaufen. Die Produktion hatte wegen Tom Hollands Gehirnerschütterung den Medienberichten zufolge nur eine kurze Pause eingelegt.