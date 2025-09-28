Schauspieler meldet sich zu Wort: Nach Spider-Man-Unfall: Tom Holland ist auf dem Weg der Besserung

Hollywoodstar Tom Holland hat sich nach seinem Unfall am Set des neuen "Spider-Man"-Films zu Wort gemeldet - und Entwarnung gegeben.
Tom Holland (29) ist auf dem Weg der Besserung. Der Schauspieler erlitt vergangene Woche während der Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day" eine leichte Gehirnerschütterung, wie "The Hollywood Reporter" nach dem Unfall berichtete. Einen Tag später nahm der 29-Jährige an einer Veranstaltung von "The Brothers Trust" teil, der Wohltätigkeitsorganisation, die er zusammen mit seinen drei Brüdern Sam, Harry und Paddy Holland leitet. Auch seine Verlobte Zendaya (29) war bei der Veranstaltung, die im Auktionshaus Christie's in London stattfand.