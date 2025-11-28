Schauspiel-Debüt mit 13 Jahren: Robbie Williams begleitet seine Tochter zu ihrer ersten Premiere

Ein seltener Anblick: Robbie Williams hat seine älteste Tochter Teddy zur Premiere von "Tinsel Town" in London begleitet. Der Teenager feiert damit sein Schauspiel-Debüt an der Seite von Hollywood-Stars wie Rebel Wilson.

Es war ein ganz besonderer Abend für Familie Williams: Am Donnerstag strahlte Teddy Williams bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" im Londoner Vue mit Hollywoodstars am Leicester Square um die Wette. Die 13-Jährige, älteste Tochter von Popstar Robbie Williams (51) und dessen Ehefrau Ayda Field (46), feierte dort ihr Schauspiel-Debüt - und ihre stolzen Eltern ließen sich diesen Moment natürlich nicht entgehen.

Für ihren großen Auftritt auf dem roten Teppich hatte sich der Teenager mächtig in Schale geworfen: Teddy trug ein smaragdgrünes Minikleid mit schwarzer Felljacke und ließ ihre langen braunen Haare in schwungvollen Locken über die Schultern fallen.

Auch die Eltern präsentierten sich von ihrer eleganten Seite. Der ehemalige Take-That-Star setzte dabei komplett auf Schwarz: Ein Rollkragenpullover unter einem zweireihigen Jackett, dazu eine schwarze Hose und Lacklederschuhe. Eine mit Edelsteinen besetzte Brosche verlieh dem Outfit eine besondere Note. Mutter Ayda entschied sich für einen schicken weißen Hosenanzug aus Seide mit Spitze und floralem Muster.

Darum geht's in "Das Wunder von Stoneford"

Im Sky-Film "Tinsel Town", deutscher Titel "Das Wunder von Stoneford", spielt Teddy an der Seite prominenter Kollegen. Rebel Wilson, Kiefer Sutherland und Lucien Laviscount gehören zum Cast der Weihnachtskomödie. Der Film dreht sich um einen abgehalfterten Hollywood-Actionhelden (Sutherland), der eine Rolle in der skurrilen Weihnachts-Pantomime eines kleinen englischen Dorfes annimmt. Dort findet er unerwartete Inspiration durch die resolute Tanzlehrerin der Show (Wilson).

Sky teilte auf TikTok ein Video der Familie bei ihrer Ankunft auf dem roten Teppich und schrieb dazu: "One talented family" - eine talentierte Familie also. Dass Robbie Williams trotz seiner Karriere als Musiker Zeit für solche besonderen Momente findet, ist ihm wichtig. Gegenüber dem Magazin "People" sprach er im Januar über die Herausforderungen, Vaterschaft und einen vollen Terminkalender unter einen Hut zu bringen.

"Man gibt sein Bestes, aber da sind vier kleine Stimmen von vier kleinen Seelen, die Wünsche und Bedürfnisse haben und sehr laut sind", erklärte der Sänger damals. Hinzu komme die Partnerschaft: "Du hast eine Ehefrau, mit der du verhandeln musst, und sie muss mit dir verhandeln - darüber, wie du als Mensch bist, was deine Bedürfnisse und Wünsche sind."

Familienleben manifestiert

Trotz aller Herausforderungen zeigte sich Williams dankbar für sein Familienleben. "Ich sage das mal so: Ich habe einen Song namens 'Feel' geschrieben, und darin heißt es: 'I just want to feel real love in the home that I live in' - ich will einfach echte Liebe in dem Zuhause spüren, in dem ich lebe", erinnerte sich der vierfache Vater. "Ich habe es bekommen. Ich habe es manifestiert, und es ist wunderschön."