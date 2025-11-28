Schauspiel-Debüt mit 13 Jahren: Robbie Williams begleitet seine Tochter zu ihrer ersten Premiere

Ein seltener Anblick: Robbie Williams hat seine älteste Tochter Teddy zur Premiere von "Tinsel Town" in London begleitet. Der Teenager feiert damit sein Schauspiel-Debüt an der Seite von Hollywood-Stars wie Rebel Wilson.
Es war ein ganz besonderer Abend für Familie Williams: Am Donnerstag strahlte Teddy Williams bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" im Londoner Vue mit Hollywoodstars am Leicester Square um die Wette. Die 13-Jährige, älteste Tochter von Popstar Robbie Williams (51) und dessen Ehefrau Ayda Field (46), feierte dort ihr Schauspiel-Debüt - und ihre stolzen Eltern ließen sich diesen Moment natürlich nicht entgehen.