Taylor Swift und Travis Kelce planen offenbar eine gigantische Hochzeitssause im New Yorker Madison Square Garden. Laut einem Medienbericht sollen dabei gleich mehrere prominente Musikgrößen für Stimmung sorgen.

Es könnte die Promi-Hochzeit des Jahres werden: Popstar Taylor Swift (36) und NFL-Profi Travis Kelce (36) feiern offenbar in New York - und das im ganz großen Stil. Wie das US-Portal "Page Six" berichtet, sollen bei der Sause im Madison Square Garden gleich mehrere Musikgrößen auf der Bühne stehen.

Konkret genannt werden Rock-Ikone Stevie Nicks (78) und Country-Star Tim McGraw (59). Beide Namen ergeben für Swift-Fans Sinn. McGraw ist eng mit der Karriere der Sängerin verbunden: Ihr allererster Billboard-Hit, den sie mit gerade einmal 16 Jahren landete, trug den Titel "Tim McGraw". Und auf Stevie Nicks soll Swift mit einem typischen versteckten Hinweis angespielt haben - einem sogenannten "Easter Egg", für die sie berühmt ist. Beim vierten Spiel der NBA-Finals am 10. Juni trug sie laut "Page Six" ein T-Shirt mit dem Schriftzug "Stevie Knicks".

"Größer als die Met Gala"

Die Dimension der Feier dürfte gewaltig sein. "Ich habe gehört, dass Taylor so viele Leute eingeladen hat, dass es größer wird als die Met Gala", zitiert das Portal einen Brancheninsider. Die Stadtverwaltung bestätigte demnach eine Genehmigung für eine Veranstaltung mit mehr als 1.000 Gästen am Freitag; eingeladen worden sei per SMS und E-Mail. Für Donnerstag soll zudem ein kleineres Event für rund 100 Personen geplant sein - einer Quelle zufolge das Probeessen.

Auch über die Liste der möglichen Auftritte wird eifrig spekuliert. So kursieren laut "Page Six" Gerüchte um einen Auftritt von Beatles-Legende Paul McCartney, der allerdings aktuell in Großbritannien weile. Ed Sheeran soll als Gast erwartet werden und möglicherweise ebenfalls singen. Country-Sängerin Kelsea Ballerini sei "definitiv" dabei, hieß es von einer Musikquelle. Dass Stars wie Kenny Chesney und Kesha Tourtermine rund um das Datum absagten, befeuert die Gerüchte zusätzlich.

Prominente Gästeliste

Auch abseits der Bühne soll sich viel Prominenz ankündigen. Erwartet würden unter anderem die Haim-Schwestern, Selena Gomez mit Ehemann Benny Blanco, Gigi Hadid mit Partner Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Cara Delevingne und Emma Stone.

Auch Designerin Stella McCartney soll kommen und womöglich eine der Roben der Braut entwerfen. Nicht eingeladen sei dagegen Schauspielerin Blake Lively, mit der sich Swift überworfen habe. Als Trauzeugin ist "Page Six" zufolge Swifts Schulfreundin Abigail Anderson vorgesehen. Auf Kelces Seite werden Teamkollegen und Verantwortliche der Kansas City Chiefs erwartet, darunter Quarterback Patrick Mahomes und Coach Andy Reid.

Sind die beiden längst verheiratet?

In Swifts Umfeld wird derweil gemutmaßt, dass die eigentliche Trauung bereits stattgefunden haben könnte. "Etwas so Großes und Prunkvolles steht im Widerspruch zu dem, was sich die ihr Nahestehenden für ihre Hochzeit vorgestellt hätten", sagte eine Quelle dem Portal. Viele gingen daher davon aus, dass das MSG-Event eine Feier einer bereits geschlossenen Ehe sein werde. Beim zuständigen Standesamt habe es zuletzt keine Hinweise auf eine Heiratslizenz von Swift gegeben.

Andere wiederum vermuten ein ausgeklügeltes Ablenkungsmanöver. "Ich höre immer wieder, dass die MSG-Gerüchte alle nur ein Fake sind", so ein Musikinsider. Auch Kelces Football-Kollege George Kittle goss Wasser in den Wein: "Ich habe Travis gestern Abend tatsächlich auf die MSG-Berichte angesprochen - und er hat mich nur ausgelacht." Offiziell bestätigt ist von der Hochzeit bislang nichts - alle Beteiligten hüllen sich in Schweigen.