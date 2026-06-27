Taylor Swift und Travis Kelce planen offenbar eine gigantische Hochzeitssause im New Yorker Madison Square Garden. Laut einem Medienbericht sollen dabei gleich mehrere prominente Musikgrößen für Stimmung sorgen.
Es könnte die Promi-Hochzeit des Jahres werden: Popstar Taylor Swift (36) und NFL-Profi Travis Kelce (36) feiern offenbar in New York - und das im ganz großen Stil. Wie das US-Portal "Page Six" berichtet, sollen bei der Sause im Madison Square Garden gleich mehrere Musikgrößen auf der Bühne stehen.