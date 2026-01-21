Sauberkeitsoffensive in Stuttgart: Wie die neuen Müllsheriffs künftig arbeiten sollen

Müllsheriffs haben in anderen Städten für deutlich mehr Anzeigen gesorgt. Nun startet Stuttgart ein eigenes Model für mehr Sauberkeit. OB Nopper nennt weitere Details.
Wien, Hamburg, Berlin, Bremen oder Pforzheim haben sie bereits – bald folgt auch Stuttgart: Müllsheriffs gehen auf Streife. Sie sollen dabei helfen, Abfallsünder zu überführen, Bußgelder durchzusetzen und die Stadt spürbar sauberer zu machen. Was in anderen Kommunen zu einem deutlichen Anstieg der Ordnungswidrigkeiten wegen Verschmutzung geführt hat, soll sich nun auch in Stuttgart widerspiegeln.