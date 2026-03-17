Sat.1 baut seinen Quiz-Donnerstag um. Während Shows wie "Hast du Töne?" vorerst gestoppt werden, bekommt Jörg Pilawa eine neue Show. Bei "Wer ist Deutschlands Superhirn?" handelt es sich um die Adaption einer französischen Sendung. So funktioniert das Format.

Dass Moderator Jörg Pilawa (60) neben dem "1% Quiz" eine weitere Quizshow auf Sat.1 bekommt, war bereits bekannt. Nun steht auch fest, um welches Format es sich handelt. "Wer ist Deutschlands Superhirn?" lautet der Titel. Die Sendung ist eine Adaption der französischen Show "Le Dernier Cercle". Dies gab Sat.1 in einer Pressemitteilung bekannt.

Wie "Das 1% Quiz" ist auch "Wer ist Deutschlands Superhirn?" keine klassische Wissensshow. Es geht um Aufgaben aus den sechs Teilgebieten Logik, Merken, räumliches Denken, visuelle Wahrnehmung, Rechnen und Sprache.

"Wer ist Deutschlands Superhirn?": So funktioniert Jörg Pilawas neue Show

Der Titel des französischen Originals, der auf Deutsch übersetzt etwa "Der letzte Kreis" lautet, deutet den Modus an. 50 Kandidaten stehen zunächst im äußersten von sechs Kreisen, die immer kleiner werden. Wer die wenigsten Aufgaben meistert, scheidet aus. Am Ende stehen sich die zwei besten Teilnehmer im kleinsten Kreis gegenüber und klären, wer Deutschlands Superhirn ist. Der Sieger gewinnt bis zu 50.000 Euro.

"Wer ist Deutschlands Superhirn?" soll im Sommer 2026 an den Start gehen. Ein genaues Startdatum nannte der Sender noch nicht.

Sat.1 baut Quiz-Donnerstag um

Die neue Show steht im Zusammenhang mit dem Umbau des Quiz-Donnerstags bei Sat.1. Da auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr zuletzt nur "Das 1% Quiz" quotentechnisch überzeugte, stampfte der Sender mehrere Sendungen ein.

Wie das Branchenmagazin "DWDL" vor wenigen Wochen berichtete, plant Sat.1 keine neuen Folgen von "Hast du Töne", "The Connection" oder "The Floor". Auch das ebenfalls von Jörg Pilawa moderierte "Große Allgemeinwissensquiz" pausiert.