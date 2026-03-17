Sat.1 baut seinen Quiz-Donnerstag um. Während Shows wie "Hast du Töne?" vorerst gestoppt werden, bekommt Jörg Pilawa eine neue Show. Bei "Wer ist Deutschlands Superhirn?" handelt es sich um die Adaption einer französischen Sendung. So funktioniert das Format.
Dass Moderator Jörg Pilawa (60) neben dem "1% Quiz" eine weitere Quizshow auf Sat.1 bekommt, war bereits bekannt. Nun steht auch fest, um welches Format es sich handelt. "Wer ist Deutschlands Superhirn?" lautet der Titel. Die Sendung ist eine Adaption der französischen Show "Le Dernier Cercle". Dies gab Sat.1 in einer Pressemitteilung bekannt.