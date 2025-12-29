Sarkastischer Instagram-Post zum Fest: Britney Spears stichelt gegen ihre Familie

Während ihre Mutter und ihr ältester Sohn Weihnachten mit Schwester Jamie Lynn feierten, verbrachte Britney Spears das Fest offenbar ohne sie. Die Sängerin reagierte nun mit einem sarkastischen Instagram-Post - und kündigte einen überraschenden Besuch an.
Die Weihnachtstage sind für viele eine Zeit der Familienharmonie - für Britney Spears (44) sind sie offenbar ein weiteres Kapitel im schwierigen Verhältnis zu ihren Angehörigen. Am 28. Dezember meldete sich die "Gimme More"-Sängerin mit einem Instagram-Post zu Wort, der an Sarkasmus kaum zu überbieten war.