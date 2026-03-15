Sarah Connor: Blutiger Zwischenfall bei Berlin-Konzert

Bei Sarah Connors ausverkauftem Konzert in Berlin kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall: Während einer Tanzchoreografie prallte die Sängerin mit einem Tänzer zusammen und verletzte sich an der Lippe. Zudem teilte sie die Bühne mit einem besonderen Überraschungsgast.
Sarah Connor (45) hat am Samstagabend tausende Fans in der ausverkauften Berliner Uber Arena begeistert - und das nicht nur mit ihrer Performance, sondern auch mit ihrer Professionalität. Die Sängerin verletzte sich auf der Bühne an der Lippe und blutete, trotzdem ging das Konzert weiter.