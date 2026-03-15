Sarah Connor: Blutiger Zwischenfall bei Berlin-Konzert

Bei Sarah Connors ausverkauftem Konzert in Berlin kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall: Während einer Tanzchoreografie prallte die Sängerin mit einem Tänzer zusammen und verletzte sich an der Lippe. Zudem teilte sie die Bühne mit einem besonderen Überraschungsgast.

Sarah Connor (45) hat am Samstagabend tausende Fans in der ausverkauften Berliner Uber Arena begeistert - und das nicht nur mit ihrer Performance, sondern auch mit ihrer Professionalität. Die Sängerin verletzte sich auf der Bühne an der Lippe und blutete, trotzdem ging das Konzert weiter.

Bei einer komplexen Tanz-Choreografie kam es laut "B.Z." zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen der 45-jährigen Sängerin und einem ihrer Tänzer. Die Wucht des Aufpralls war so deutlich, dass Connor eine blutende Wunde an der Lippe davontrug. Doch wer eine Unterbrechung der Show erwartete, wurde eines Besseren belehrt: Statt das Set zu stoppen oder sich in den Backstage-Bereich zurückzuziehen, reagierte der Popstar mit bemerkenswerter Gelassenheit. Berichten zufolge überspielte sie den Schreckmoment mit Humor, schnitt Grimassen für ihre Fans und lachte die Verletzung schlichtweg weg, während sie ihr Programm ohne Zögern fortsetzte.

Besonderer Überraschungsgast auf der Bühne

Die Stimmung in der Arena blieb auf dem Höhepunkt, was nicht zuletzt an einem besonderen Überraschungsgast lag: Mitten in der Show betrat plötzlich der Rapper Sido (45) die Bühne, um mit Sarah Connor ihren gemeinsamen Song "Interstellar (zwischen den Sternen)", der erst Anfang März veröffentlicht wurde, zu performen. Das Lied ist die erste Kollaboration der beiden Künstler und erschien zeitgleich mit der Special-Deluxe-Edition von Connors aktuellem Nummer-eins-Album "Freigeistin".

Mit dem Album tourt Sarah Connor derzeit durch Deutschland. Der Startschuss fiel am Freitagabend in Kiel, heute Abend geht es in Hamburg weiter. Das Finale steigt am 1. April in Mannheim mit Zwischenstopps in allen großen deutschen Städten sowie in Wien und in Zürich. Ab Mai steht die Sängerin dann für das "Wilde Nächte"-Open-Air auf verschiedenen Freilichtbühnen von Bad Segeberg bis zur Waldbühne Berlin.