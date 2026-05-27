Santorini, Mykonos und Co.: Griechische Inseln ächzen unter Rekord-Touristenansturm

Mehr als dreimal so viele Touristen wie Einwohner strömten 2025 in das Urlaubsland. Auf Inseln wie Santorini oder Mykonos bringt der Rekord-Tourismus die Infrastruktur ans Limit.
Zahlreiche griechische Inseln leiden zunehmend unter dem Ansturm von Touristen und Ferienhausbesitzern aus dem In- und Ausland. Auf einigen Inseln entsteht in der Hochsaison sogar eine höhere Bevölkerungsdichte als im Ballungsraum der griechischen Hauptstadt Athen. Besonders betroffen sind die beliebten Jetset-Inseln Santorini und Mykonos. Das geht aus einer Studie der Universität der Ägäis hervor, die am Mittwoch in der griechischen Presse veröffentlicht wurde.