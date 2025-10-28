Sanierung von Kreisstraße: Neuer Fahrplan für die Straße von Affalterbach nach Hochdorf

Der Ausbau der Verbindung zwischen Affalterbach und Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) dauert noch etwas länger als zuletzt angekündigt. Dafür bleibt ein neuer Radweg Thema.
Der Ausbau der Kreisstraße zwischen Affalterbach und Remseck-Hochdorf war von vielen Autofahrern lange herbeigesehnt worden. Auf der rund vier Kilometer langen Holperpiste wurde jeder Wagen kräftig durchgerüttelt und einem unfreiwilligen Belastungstest unterzogen. Doch das ist bald Schnee von gestern. Die Sanierung steht unmittelbar vor dem Abschluss – auch wenn sie sich gegen Ende hin noch einen Tick verzögert.