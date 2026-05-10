Saisonfinale des VfB Stuttgart: Der VfB stößt die Tür zur Königsklasse weit auf

Die Stuttgarter besiegen Bayer Leverkusen ganz verdient mit 3:1 – und schütteln damit einen direkten Konkurrenten um die Qualifikation zur Champions League ab.
Er hatte dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt – und konnte nach Schlusspfiff der mit 3:1 gewonnen Heimpartie gegen Leverkusen nicht aufhören, seine Mitspieler, das Trainerteam und die Stuttgarter Betreuer vor Freude an seine Brust zu drücken. Ganz nebenbei strahlte der erblondete VfB-Mittelstürmer Ermedin Demirovic mit der Frühlingssonne um die Wette. Das Tor zum 1:1 hatte der Stürmer selbst erzielt, den Elfmeter zum 2:1 herausgeholt – und obendrein für jede Menge Unruhe im gegnerischen Strafraum gesorgt.