Sängerin sagt Lebewohl: Das hat Michelle für ihr Abschiedskonzert geplant

In rund zwei Monaten gibt Michelle in Berlin ein letztes Mal ihre Songs zum Besten. Bislang hielt sie sich zu ihrem letzten Auftritt bedeckt. Jetzt gab sie erste Einblicke.

Das Abschiedskonzert von Michelle (53) rückt näher: Am 15. Februar 2026 tritt die Schlagersängerin in der Uber Arena in Berlin ein letztes Mal auf. Der "Bild"-Zeitung erklärte sie die Herausforderung, ihre Karriere im Konzertformat zusammenzufassen. "Wie will man 34 Jahre in zwei Stunden packen? Geht gar nicht", sagte sie. Genaues zur Show verriet sie nicht, jedoch soll sie laut "Bild" länger als gewohnt ausfallen. Michelle betonte zudem: "Ich möchte die Bühne mit Würde und Herz verlassen". Bei ihrem finalen Konzert an ihrem 54. Geburtstag sollen ihr Verlobter Eric Philippi sowie ihre Kinder anwesend sein.

Michelle widmet sich neuem "Herzensprojekt" Michelle hatte ihr Karriereende im Oktober 2023 angekündigt. "Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen", sagte sie der "Bild" damals. Die Single "Das war's für mich" verdeutlichte ihre Aussage. 2024 erschien das Album "Flutlicht", auf das nun die Tournee folgt. Ab dem 18. Januar 2026 macht Michelle auf der Reise unter anderem in Hamburg, Köln und Frankfurt Halt.

Auch für die Zeit danach hat die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer heißt, schon Pläne. Diese hätten "aber nichts mit Musik zu tun", wie sie in der Talkshow "Kölner Treff" verriet. Stattdessen soll ihr Vorhaben "Menschen und Tieren helfen", beschrieb die Sängerin das "Herzensprojekt". Ihrer 34-jährigen Karriere trauert die Sängerin offenbar nicht hinterher. "Mein Herz blutet nicht", sagte sie RTL und erklärte: "Es ist ja nicht so, dass ich dann weg vom Fenster bin, meine Musik bleibt ja."

Sie machte sich mit ESC-Teilnahme einen Namen

Michelle startete ihre Karriere in den 1990er-Jahren. 1999 wurde sie mit ihrem Song "Und heut' Nacht will ich tanzen" einem breiten Publikum bekannt. 2001 machte sie mit ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest auf sich aufmerksam. Mit "Wer Liebe lebt" erreichte sie den achten Platz. Mit ihren Alben feierte sie immer wieder Charterfolge. Populär wurden auch ihre Songs "Idiot" und "Nicht verdient", auf denen sie zusammen mit Ex-Partner Matthias Reim (68) zu hören ist. Das ehemalige Paar bekam zusammen Tochter Marie Reim (25). Mit Ex-Mann Albert Oberloher (63) hat Michelle zwei weitere Töchter.