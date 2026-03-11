Sänger kommt nach Deutschland: Andreas Gabalier geht zu seinem Unplugged-Jubiläum auf Tour

Andreas Gabalier hat für seine Fans besondere Auftritte angekündigt. Der österreichische Star geht im Herbst auf Unplugged-Tour.
Der österreichische Andreas Gabalier geht zu seinem "Unplugged"-Jubiläum auf Tour Andreas Gabalier (41) feiert das zehnjährige Jubiläum seines "MTV Unplugged"-Erfolgs auf der Bühne: Der "Volks-Rock'n'Roller" kündigte "sehr persönliche, publikumsnahe Konzerte in den schönsten Konzertsälen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz" an. Die Tournee wird im Herbst im kleineren Rahmen stattfinden.