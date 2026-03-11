Sänger kommt nach Deutschland: Andreas Gabalier geht zu seinem Unplugged-Jubiläum auf Tour

Der österreichische Andreas Gabalier geht zu seinem "Unplugged"-Jubiläum auf Tour Andreas Gabalier (41) feiert das zehnjährige Jubiläum seines "MTV Unplugged"-Erfolgs auf der Bühne: Der "Volks-Rock'n'Roller" kündigte "sehr persönliche, publikumsnahe Konzerte in den schönsten Konzertsälen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz" an. Die Tournee wird im Herbst im kleineren Rahmen stattfinden.

Zehnköpfiges Streicher-Ensemble ist dabei Vom Veranstalter Live Nation heißt es weiter zu "10 Jahre Volks-Rock'n'Roller Unplugged", für das akustische Projekt mit handgemachter Musik sei ein spezielles Konzept entwickelt worden, in dessen Mittelpunkt Andreas Gabalier und seine Band stehen. Zusätzlich soll ein zehnköpfiges Streicher-Ensemble dabei sein. Ziel sei es, eine Atmosphäre zu schaffen, "die Energie und Intimität gleichermaßen vereint".

Andreas Gabalier selbst erklärte zu seinem neuen Projekt: "Zehn Jahre Ritterschlag meiner Laufbahn, darauf blicke ich gemeinsam mit meinem Team gerne zurück." Am 13. März startet der allgemeine Vorverkauf. Zudem erscheint dann sein Song "Vergiss Mein Nicht" in einer Unplugged-Version. Diesen wird Gabalier einen Tag danach auch in der "Giovanni Zarrella Show" präsentieren.

In diesen Städten spielt Andreas Gabalier

Die Tour startet dann am 14. Oktober in Berlin und endet am 25. November in Bregenz. Halt macht Andreas Gabalier auch in Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Frankfurt, Bremen, Hamburg, Luzern, Mannheim, Essenbach, Salzburg, München, Düsseldorf und Dresden.

In einem Video auf seinem Instagram-Account erklärte der Sänger bereits, dass es "eine Welle der Euphorie" nach der Vorankündigung gebe und dankte dafür seinen Fans. Andreas Gabalier fügte hinzu, er freue sich, dass nach den Jahren der großen Bühnen das Jahr 2026 im Zeichen der Studiozeiten, neuer Lieder und dem großen Projekt seines Unplugged-Jubiläums stehe.