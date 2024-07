S4 von Benningen nach Freiberg: Mann will 14-Jähriger an die Brust fassen

Mann will 14-Jähriger an die Brust fassen

Eine 14-Jährige ist am Mittwoch in der S4 auf der Fahrt von Benningen nach Freiberg von einem Unbekannten heftig bedrängt worden. Er sprach das Mädchen an und versuchte sie anschließend mehrfach anzufassen.











Eine 14-Jährige ist am Mittwochnachmittag in der S4 von einem Unbekannten belästigt und angefasst worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Mädchen gegen 13.50 Uhr mit der Bahn von Benningen nach Freiberg, als sich der Mann zu ihr setze und sie auf obszöne Art ansprach. Zudem berührte er die 14-Jährige am Knie und versuchte auch, ihr an die Brust zu fassen, wogegen sich das Mädchen zur Wehr setzte. In Freiberg angekommen stieg der Unbekannte mit der 14-Jährigen aus und lief davon.