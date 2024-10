Ein bislang unbekannter Täter soll am vergangenen Mittwoch in einer S-Bahn zwischen Herrenberg und Kirchheim unter Teck eine 16-Jährige sexuell belästigt haben.

Laut Polizeimitteilung fuhr die 16-Jährige mit der Linie S1, als beim Halt in Gärtringen oder Ehningen der unbekannte Mann in den Zug einstieg, und sich in die Nähe der Fahrgäste setzte.

Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge entblößte er anschließend sein Glied und begann, zu masturbieren. Hierbei soll er den Blickkontakt zu der 16-Jährigen gesucht haben.

Die junge Frau verließ daraufhin an der nächsten Haltestelle den Zug und informierte die Polizei. Der Mann hingegen soll in der S-Bahn geblieben sein.

Bundespolizei Stuttgart ermittelt wegen Exhibitionismus

Die Polizei beschreibt den Verdächtigen wie folgt: Er soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 25 und 35 Jahren alt sein. Er soll schwarze Haare und zum Tatzeitpunkt schwarze Schuhe, eine weiße Hose und einen grünen Kapuzenpullover getragen haben.

Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung. Sie bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden.