Wegen Bauarbeiten fahren am Wochenende keine S-Bahnen zwischen Schwabstraße und Vaihingen. Zudem wird am Stuttgarter Hauptbahnhof eine Treppe zu den S-Bahngleisen gesperrt.
Die Dauerbaustelle S-Bahn Stuttgart sorgt wieder dafür, dass sich Fahrgäste umorientieren müssen. Am Wochenende 8./9. November fahren keine Züge der Linien 1,2 und 3 im Abschnitt zwischen den Haltestellen Schwabstraße und Vaihingen. Die Deutsche Bahn verweist auf Ersatzbusse, die bereits am Hauptbahnhof starten. Grund für die Beeinträchtigungen sind Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in Vaihingen.