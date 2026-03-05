S-Bahn Stuttgart: Stuttgart sucht neuen S-Bahnchef

Der Stuttgarter S-Bahnchef soll nach München wechseln. Der Abgang käme zur Unzeit. Das System kämpft mit Problemen, in den kommenden Jahren wird ein neuer Betreiber gesucht.
An der Spitze der S-Bahn Stuttgart steht ein Wechsel bevor. Nach Informationen unserer Redaktion soll der bisherige Vorsitzende der Geschäftsleitung, Matthias Glaub, auf den Chefsessel der S-Bahn München wechseln. Der aktuelle Münchner Stelleninhaber, Heiko Büttner, wiederum ist dem Vernehmen nach für einen Wechsel nach Berlin vorgesehen, wo er an die Spitze der S-Bahn Berlin rücken soll. Der Aufsichtsrat der Berliner S-Bahngesellschaft soll die Personalie in seiner Sitzung am 5. März beschließen – und würde damit die beschriebene Personalkaskade auslösen.