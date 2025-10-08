S-Bahn Stuttgart: Signalstörung sorgt für Verspätungen und Teilausfälle auf S4, S5 und S6/S60

1 Wegen einer Signalstörung kommte es aktuell zu Verspätungen und Teilausfällen bei der S4, S5 und S6/S60 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Auf den S-Bahn-Linien S4, S5 und S6/S60 kommt es aufgrund einer Signalstörung zu Verspätungen und Teilausfällen. Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindungen vorab zu prüfen.











Link kopiert



Auf den S-Bahn-Linien S4, S5 und S6/S60 kommt es am Mittwoch zu erheblichen Verspätungen und Teilausfällen. Das gab die S-Bahn Stuttgart auf ihrem X-Account bekannt. Ursache ist eine Signalstörung auf dem Ferngleis zwischen Zuffenhausen und Nordbahnhof. Betroffene Fahrgäste müssen mit verlängerten Fahrzeiten und Zugausfällen rechnen.