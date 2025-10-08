S-Bahn Stuttgart: Signalstörung sorgt für Verspätungen und Teilausfälle auf S4, S5 und S6/S60
1
Wegen einer Signalstörung kommte es aktuell zu Verspätungen und Teilausfällen bei der S4, S5 und S6/S60 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Auf den S-Bahn-Linien S4, S5 und S6/S60 kommt es aufgrund einer Signalstörung zu Verspätungen und Teilausfällen. Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindungen vorab zu prüfen.

Auf den S-Bahn-Linien S4, S5 und S6/S60 kommt es am Mittwoch zu erheblichen Verspätungen und Teilausfällen. Das gab die S-Bahn Stuttgart auf ihrem X-Account bekannt. Ursache ist eine Signalstörung auf dem Ferngleis zwischen Zuffenhausen und Nordbahnhof. Betroffene Fahrgäste müssen mit verlängerten Fahrzeiten und Zugausfällen rechnen.

 

S-Bahn Stuttgart: Verspätungen und Ausfälle im Überblick

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Die Bahn bittet Reisende, die Ansagen und Anzeigen an den Bahnsteigen aufmerksam zu verfolgen und vor Fahrtantritt ihre Verbindungen zu prüfen.

 