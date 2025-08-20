S-Bahn-Stammstrecke Stuttgart: Hunderte Bauarbeiter im Einsatz – was im S-Bahn-Tunnel gerade passiert

Noch bis 5. September ist die Stammstrecke gesperrt. Der Grund sind die technische Aufrüstung und die Vorbereitung auf S 21. Hier ein Blick in den Tunnel.
Fast muss man zweimal hinschauen, ob des ungewöhnlichen Anblicks. Wo sonst die S-Bahnen beinahe im Minutentakt ein- und ausfahren, steht nun ein Mercedes-Laster auf den Schienen am unterirdischen Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Der Koloss ist Teil der Baustelle auf der Stammstrecke der S-Bahn Stuttgart – weil die gerade modernisiert wird, ist sie noch bis zum 5. September gesperrt.