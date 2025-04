Reparatur an Signal – Teilausfälle und Verspätungen mehrerer Linien

Am Montagnachmittag kommt es wegen einer Reparatur an einem Signal in Stuttgart-Feuerbach zu Verspätungen und Teilausfällen bei den S-Bahnen.











Bei mehreren Linien der S-Bahn Stuttgart kommt es am Montagnachmittag zu Teilausfällen und Verspätungen. Der Grund ist eine Reparatur an einem Signal in Stuttgart-Feuerbach. Betroffen seien die Linien S4, S5, S6 und S60, teilte die S-Bahn Stuttgart auf X mit.