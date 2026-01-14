S-Bahn Stuttgart: Polizeieinsatz auf Stammstrecke sorgt kurzzeitig für Verspätungen und Ausfälle

Auf der S-Bahn-Stammstrecke gibt es am späten Nachmittag ein Polizeieinsatz. Kurzzeitig kommt es zu Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien. Die aktuelle Lage im Überblick.
Update von 17.45 Uhr: Gute Nachrichten für alle Fahrgäste der S-Bahn. Der Polizeieinsatz auf der Stammstrecke ist schon wieder beendet. Wie die S-Bahn auf X mitteilt, fahren die S-Bahnen wieder zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße. Es komme jedoch noch zu Folgeverspätungen und -ausfällen. Fahrgäste werden gebeten, sich im Internet zu informieren und auf die Durchsagen am Bahnsteig zu achten.