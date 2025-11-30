Die S-Bahn Stuttgart gibt vorsichtige Entwarnung: Ab 1. Dezember sollen S4 und S5 nach Softwareproblemen wieder mit voller Zuglänge fahren, einzelne Züge bleiben verkürzt.

Die S-Bahn Stuttgart sendet vorsichtig Entwarnung: die seit Ende Oktober nur mit verkürzten Zügen fahrenden S-Bahnlinien 4 und 5 sollen von Montag an schrittweise wieder die eigentlich vorgesehenen Kapazitäten bieten. „Die nach einem Softwareupdate an einigen Fahrzeugen der Baureihe 430 aufgetretenen technischen Probleme werden aktuell nach und nach behoben. Die S-Bahn Stuttgart kann daher ab 1. Dezember auf den Linien S4 und S5 überwiegend wieder Züge mit der maximal möglichen Zuglänge von drei S-Bahn-Fahrzeugen fahren“, erklärt ein S-Bahnsprecher.

Ende Oktober hatte die Bahn gemeldet, dass es technische Probleme an Zügen einer Baureihe gebe. „Diese Fahrzeuge werden vorerst nicht eingesetzt, was eine Verkürzung von Lang- auf Vollzüge auf der S4/S5 notwendig macht“. Das bedeutet: statt mit der maximalen Länge von drei Zugteilen waren die betroffenen Linien nur mit zwei Dritteln der vorgesehenen Kapazität unterwegs.

Die Entspannung wird sich nicht auf einen Schlag sondern sukzessive einstellen. „Da noch nicht alle Fahrzeuge wieder eingesetzt werden können, fahren einzelne Züge voraussichtlich weiterhin als Vollzüge mit zwei S-Bahnen“, so der Bahnsprecher.

Bahn weist auf Informationsmöglichkeiten hin

Er weist darauf hin, dass „über die Zuglängen an den Monitoren am Bahnsteig sowie in der elektronischen Fahrplanauskunft auf bahn.de und im DB Navigator“ informiert werde. Der Hersteller arbeite „mit Hochdruck daran, dass alle betroffenen Fahrzeuge schnell wieder verfügbar sind“.