Die S-Bahn Stuttgart gibt vorsichtige Entwarnung: Ab 1. Dezember sollen S4 und S5 nach Softwareproblemen wieder mit voller Zuglänge fahren, einzelne Züge bleiben verkürzt.
Die S-Bahn Stuttgart sendet vorsichtig Entwarnung: die seit Ende Oktober nur mit verkürzten Zügen fahrenden S-Bahnlinien 4 und 5 sollen von Montag an schrittweise wieder die eigentlich vorgesehenen Kapazitäten bieten. „Die nach einem Softwareupdate an einigen Fahrzeugen der Baureihe 430 aufgetretenen technischen Probleme werden aktuell nach und nach behoben. Die S-Bahn Stuttgart kann daher ab 1. Dezember auf den Linien S4 und S5 überwiegend wieder Züge mit der maximal möglichen Zuglänge von drei S-Bahn-Fahrzeugen fahren“, erklärt ein S-Bahnsprecher.