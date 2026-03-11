S-Bahn Stuttgart: Lage bei der S-Bahn verschärft sich nochmals

Im Jahr 2025 ist die S-Bahn Stuttgart zwei Millionen Kilometer weniger gefahren, als vereinbart war. Die Misere kommt die DB-Tochter teuer zu stehen. Auch der Ausblick ist düster.
Die S-Bahnfahrgäste, die sich lange Zeit als sehr geduldig und leidensfähig erwiesen haben, reagieren zunehmend auf die Dauermisere im Netz: das Angebot werde „mittlerweile als zu unzuverlässig und nicht mehr alltagstauglich wahrgenommen“, schreibt der Verband Region Stuttgart (VRS), der die S-Bahnleistungen bestellt und bezahlt.