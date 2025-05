1 Im Stuttgarter Stadtbahnverkehr sind am Mittwochnachmittag die Linien S2 und S3 gestört. (Symbolbild) Foto: dpa

Reisende und Pendler brauchen am Mittwochnachmittag im Stuttgarter S-Bahnverkehr bei den Linien S2 und S3 Geduld. Grund ist ein defektes Signal in Bad Cannstatt.











Link kopiert



Ein Defekt an einem Signal in der Nürnberger Straße in Bad Cannstatt bringt am Mittwochnachmittag die S-Bahnlinien S2 und S3 aus dem Takt.