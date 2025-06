Zeitweise Ausfälle und Verspätungen auf allen Linien in Stuttgart

1 Auf allen Linien zwischen Schwabstraße und Stuttgart Hauptbahnhof Tief kam es am Mittwochmorgen zu Beeinträchtigungen. (Archivfoto) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Mittwochmorgen bremst ein Defekt an der Station Schwabstraße den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart aus. Sämtliche Linien sind zeitweise betroffen.











Wegen eines Defekts an der Station Schwabstraße ist es am Mittwochmorgen zeitweise zu Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr in Stuttgart gekommen.