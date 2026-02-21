S-Bahn in Stuttgart: Störung bringt die S1 aus dem Takt

Wegen Personalausfällen und einer Weichenstörung kommt es am Samstag zwischen Stuttgart und Plochingen auf der Linie S1 zu Ausfällen und Verspätungen.
Bereits am Samstagvormittag meldete der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) Ausfälle der S-Bahn-Linie S1 wegen kurzfristiger Personalausfälle. Betroffen sei der 15-Minuten-Takt zwischen Plochingen und Stuttgart-Schwabstraße. Zudem wies der VVS Fahrgäste darauf hin, ersatzweise die S-Bahnen zwischen Kirchheim unter Teck und Stuttgart-Vaihingen zu nutzen.