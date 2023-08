S-Bahn-Ersatzverkehr in Stuttgart

1 Die S-Bahn-Ersatzbusse sind an einem großen S zu erkennen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Hauptbahnhof haben sich zwischen die Ersatzbusse für die gesperrte S-Bahn-Stammstrecke auf einmal Busse eines weiteren Ersatzverkehrs nach Tübingen gemischt – zur Verwirrung der Fahrgäste.









Die Vielzahl der Ersatzverkehre in und um Stuttgart sind eine Wissenschaft für sich. In den vergangenen Tagen ist am Stuttgarter Hauptbahnhof eine neue Stufe der Konfusion erreicht worden.