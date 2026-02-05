Rutesheim wählt am Sonntag: Warum diese Bürgermeister-Wahl richtungsweisend für Rutesheim ist

Am Sonntag, 8. Februar, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wer in Rutesheim die Nachfolge von Susanne Widmaier antritt. Drei Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen.
Die Bürgermeisterwahl in Rutesheim am Sonntag, 8. Februar, ist nicht irgendeine Wahl. Sie ist richtungsweisend für die rund 11 200 Einwohner zählende Kommune. Denn nicht nur das Amt der Verwaltungsspitze muss neu besetzt werden. Der Stadtbaumeister Bernhard Dieterle-Bard ist nach drei Jahrzehnten im Rathaus eigentlich schon im Ruhestand – er hat mangels einer passenden Nachfolge aber noch ins Jahr 2026 verlängert. Und im Dezember verabschiedet sich mit Martin Killinger quasi „Mister Rutesheim“. Er ist Erster Beigeordneter, der gefühlt rund um die Uhr für „seine“ Bürgerinnen und Bürger im Dienst ist und mit seinem Wissen und seinem Engagement für so gut wie jede Herausforderung eine Lösung parat hat.