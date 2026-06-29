Russland: Ungeliebter Parteichef Medwedew

Wie umgehen mit dem Thema Krieg? Die Partei Einiges Russland hat ihren Weg gefunden, zu Lasten des eigenen Parteichefs.
Wenn hierzulande darüber spekuliert wird, wer denn dereinst die Nachfolge von Wladimir Putin im Kreml antreten könnte, dann fällt immer wieder der Name von Dmitri Medwedew. Nun soll man in der Politik nie etwas ausschließen, doch diese Prognose gehört zu den unwahrscheinlichsten. Dass der Name überhaupt genannt wird, liegt wohl eher daran, dass Medwedew hier noch aus der Zeit bekannt ist, als er durch Putins Gnaden dieses Amt bekleiden durfte. Zwischen 2008 und 2012 war das.