Russland: Ungeliebter Parteichef Medwedew

Am Krieg kommt die Partei nicht vorbei

Tatsächlich ist Medwedew in Russland nicht besonders gut gelitten. Seine Kriegsrhetorik wird mit zunehmender Dauer immer argwöhnischer beäugt. Eine Konsequenz: Medwedew, der Parteivorsitzende von „Einiges Russland“, zählt nicht zu den fünf Spitzenkandidaten seiner eigenen Gruppierung, wenn im September so genannte Wahlen zur Duma abgehalten werden. Das Thema Krieg freilich muss die Partei aufgreifen: ein Veteran und ein bekannter Kriegsberichterstatter aus dem Fernsehen sind ganz vorne auf der Liste mit dabei. Dass die Wahlen nicht ansatzweise mit denen in westlichen Demokratien zu vergleichen sein werden, ist klar. Unklar ist, welches Ergebnis sich die Machthaber zurechtschummeln werden. 49,82 Prozent waren es bei der letzten Veranstaltung dieser Art vor fünf Jahren. Seitdem hat die Zufriedenheit der Menschen ganz sicher nicht zugenommen. Und daran wird sich bei der aktuellen Benzinkrise in Russland auch nicht viel ändern.