Russell Brand: Prozess verschiebt sich um viele Monate

Ein Prozess gegen den britischen Schauspieler und Komiker Russell Brand sollte eigentlich im Juni beginnen - wurde jetzt jedoch auf den Oktober verschoben. Grund sind die Sommerferien.
Der Strafprozess gegen den britischen Komiker Russell Brand (51) wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe ist um vier Monate verschoben worden, wie unter anderem "The Telegraph" berichtet. Ursprünglich sollte der Prozessbeginn am 16. Juni in London beginnen. Bei einer Anhörung am Montag, bei der der Angeklagte nicht anwesend war, entschied der zuständige Richter jedoch, den Start auf den 12. Oktober zu verschieben.