Russell Brand: Prozess verschiebt sich um viele Monate

Ein Prozess gegen den britischen Schauspieler und Komiker Russell Brand sollte eigentlich im Juni beginnen - wurde jetzt jedoch auf den Oktober verschoben. Grund sind die Sommerferien.

Der Strafprozess gegen den britischen Komiker Russell Brand (51) wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe ist um vier Monate verschoben worden, wie unter anderem "The Telegraph" berichtet. Ursprünglich sollte der Prozessbeginn am 16. Juni in London beginnen. Bei einer Anhörung am Montag, bei der der Angeklagte nicht anwesend war, entschied der zuständige Richter jedoch, den Start auf den 12. Oktober zu verschieben.

Sommerferien erschweren Geschworenensuche Als Begründung führte der Richter an, dass das Gericht bei einem Prozessbeginn Mitte Juni kaum in der Lage wäre, die Verhandlung vollständig abzuschließen, und dass es zudem schwierig wäre, Geschworene zu finden, die über den Beginn der Sommerferien hinaus zur Verfügung stehen. Gleichzeitig verlängerte sich die erwartete Verfahrensdauer erheblich: War ursprünglich von rund fünf Wochen die Rede, rechnet das Gericht nun mit etwa zwei Monaten.

Zwei Anklageschriften zusammengeführt

Der Richter führte zudem zwei bislang getrennte Anklageschriften offiziell zusammen. Brand war erstmals im April 2025 angeklagt worden. Im Mai letzten Jahres hatte er auf nicht schuldig plädiert - in Bezug auf zwei Vergewaltigungsvorwürfe, einen Vorwurf wegen eines unsittlichen Übergriffs sowie zwei Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe. Diese früheren Vorwürfe beziehen sich auf mutmaßliche Taten in London und Bournemouth zwischen 1999 und 2005 und betreffen insgesamt vier Frauen.

In der Zwischenzeit sah sich Brand mit einen weiteren Vergewaltigungsvorwurf sowie einen weiteren Vorwurf wegen sexuellen Übergriffs konfrontiert. Auch hier plädierte auf nicht schuldig. Die neuen Vorwürfe beziehen sich laut der Staatsanwaltschaft auf Vorfälle im Jahr 2009 in London und betreffen zwei Frauen, wie die BBC berichtet. Nun werden alle diese Vorwürfe in einem einzige Prozess verhandelt.

Karriere und Privatleben

Der gebürtige Brite aus Essex hatte sich zunächst als Stand-up-Comedian einen Namen gemacht und wurde durch TV-Shows wie "Big Brother's Big Mouth" sowie eigene Radiosendungen bei BBC Radio 2 und 6 Music einem breiten Publikum bekannt.

Später gelang Brand auch der Sprung nach Hollywood. Er war in Filmen wie "Nie wieder Sex mit der Ex" (Originaltitel: "Forgetting Sarah Marshall") und "Männertrip" ("Get Him to the Greek") zu sehen. In den vergangenen Jahren erfand sich Brand als politischer Podcaster neu und pendelt zwischen den USA und Großbritannien. Der Ex-Mann von Popstar Katy Perry (41) hat mittlerweile drei Kinder mit seiner Ehefrau Laura Gallacher (38).