Popstars haben Stuttgarts Litfasssäulen fest im Griff. Doch zeigt nicht auch die Klassik-Werbung neuen Rund-Schwung? Wir haben nachgefragt – bei Russ Klassik-Chefin Michaela Russ.
Allüberall zeigt die Konzertdirektion Russ derzeit mit ihrer Marke Russ Klassik Flagge – oder besser: Plakat. Steht das auch von Popstars neu entdeckte Werbemittel überlebensgroßes Plakat für ein neues Selbstbewusstsein außerhalb der digitalen Kanäle? Wir haben nachgefragt – bei Michaela Russ, Geschäftsführerin von Russ Klassik.