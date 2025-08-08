Runningback von Stuttgart Surge: Kai Hunter und die Jagd nach den persönlichen Rekorden

Kai Hunter spielt die beste Football-Saison seiner Laufbahn in der European League of Football. Nun kommt auf den Runningback womöglich eine besondere Herausforderung zu.
Wäre die Saison in der European League of Football (ELF) schon jetzt zu Ende – Kai Hunter könnte einen Haken drunter machen. Denn der Runningback der Stuttgart Surge hat sich bereits selbst übertroffen. 393 Yards weit hat er den Football getragen, dabei acht Touchdowns erzielt – so gut, war der 27-Jährige in seinen drei vorherigen ELF-Saison noch nie. Und trotzdem ist er ziemlich froh, dass noch nicht Schluss ist für dieses Jahr.