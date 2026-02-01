Wieder einmal ist es Ariel, die in der neuen Dschungelcamp-Folge für viel Aufsehen sorgt. Jetzt geht es auch noch um eine angeblich flache Erde und eine vermeintlich gefälschte Mondlandung. Außerdem verabschiedet sich ein weiterer Promi.
An Tag neun bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war das volle Programm geboten: Tränen flossen, Schreie hallten durch den TV-Dschungel, ein weiterer Kandidat musste die Show verlassen und dann ging auch noch das Klopapier aus. Garniert wurde das Ganze von Reality-Sternchen Ariel (22) diesmal mit Verschwörungsmythen und einem Rundumschlag.