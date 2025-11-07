Rund um VfB-Partie gegen Rotterdam: Zerstörter Zaun, Pyros, Raub – Feyenoord-Fans halten Polizei in Atem

In der Partie des VfB gegen Rotterdam fallen spät die entscheidenden Tore. Die Polizei verhindert ein Aufeinandertreffen der Fans und zieht eine kritische Bilanz.
Rund um das Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam, das die Stuttgarter mit 2:0 für sich entscheiden konnten, hielten Tausende Gästefans die Stuttgarter Polizei gehörig in Atem – sei es bei der Anreise zum Stadion, beim Fanmarsch und auch im Stadion, wo die Feyenoord-Fans ganze Zaunelemente im Gästeblock abmontierten. Die Polizei zieht eine äußerst kritische Bilanz.