Rüstungsindustrie in Europa: Deutschland rüstet auf – und Italien will helfen

1 Der zu 71,3 Prozent staatliche italienische Schiffbauer Fincantieri – hier im Bild eine Fregatte – hat Interesse an einer Übernahme von Thyssenkrupp Marine Systems signalisiert. Foto: Fincantieri

Berlins Rüstungspläne wecken das Interesse von Fincantieri und Leonardo. Experten halten eine größere Kooperation für notwendig – doch scheitert das bislang an nationalen Interessen.











Italiens Rüstungsindustrie will von der gewaltigen deutschen Rüstungsoffensive profitieren. Leonardo-CEO Roberto Cingolani will auch deshalb die Zusammenarbeit mit deutschen Rüstungsunternehmen wie Hensoldt und Rheinmetall intensivieren. Auch der Schiffbauer Fincantieri ist an noch engeren Beziehungen zum Partner Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) beziehungsweise sogar an dessen Übernahme interessiert.