Schwäbisch Gmünd - Bilder von Toten, Schutzsuchende in U-Bahn-Schächten, Hunderttausende auf der Flucht, Kampfhubschrauber über Kiew, Raketensplitter in Wohnzimmern, Ölterminals in Flammen. Der russische Präsident entfacht den Krieg in der Ukraine und zerbombt die Friedensordnung in Europa. „Niemand kontrolliert Putin mehr, und es ist die Frage, ob sich noch jemand traut, ihn ehrlich zu beraten“, sagt Rüdiger von Fritsch. „Wir haben es mit der Weltsicht eines Mannes zu tun, der uns alle zwingen will, sich mit seinen Traumata zu beschäftigen.“