Rückschlag für Stuttgarter Kickers: Zu unentschlossen und nicht am Limit – Serie der Blauen reißt gegen Kassel

Den Stuttgarter Kickers fehlt es beim 0:1 gegen Hessen Kassel vor 4240 Zuschauern an Durchschlagskraft. Zu allem Überfluss kassiert David Tomic in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Die jüngste Erfolgsserie der Stuttgarter Kickers hatte 4240 Zuschauer ins Gazi-Stadion gelockt, doch die gingen enttäuscht nach Hause. Nach sechs Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage unterlag der Fußball-Regionalligist dem KSV Hessen Kassel mit 0:1 (0:1). Es war ein Rückschlag, der weh tat, denn die Blauen konnten nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. „Wir haben nicht so gespielt wie in den vergangenen Partien und haben verdient verloren“, sagte der enttäuschte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

„Wir haben über die 90 Minuten vielleicht nicht ganz so am Limit gespielt, wie wir es in den letzten Spielen geschafft haben. Sehr schade, dass die positiven Ergebnisse so enden. Aber ich bin nicht ausgeflippt nach den Siegen und werde es nach der Niederlage auch nicht tun. Es ist einfach eine sehr enge Liga“, meinte Trainer Marco Wildersinn.

Die Kickers waren nicht mit dem Tempo, der Intensität und Aggressivität zur Sache gegangen, wie sie das während ihrer Serie größtenteils taten. Zudem fehlte den Blauen die Durchschlagskraft. Sie spielten vor dem Tor zu ungenau, zu umständlich, zu unentschlossen. Auch bei den vielen Standardsituationen segelten die Bälle oft uninspiriert halbhoch in den Strafraum oder sie landeten in den Händen von KSV-Keeper Jonas Weyand.

Dahlke trifft

Nach der stärksten Kickers-Phase zwischen der 20. und 40. Minute kam Vincent Schwab beim Tor des Tages im Kopfballduell gegen Mittelstürmer Jan Dahlke einen Tick zu spät – 0:1 (41.). Ansonsten attestierte Wildersinn dem Innenverteidiger ein „überragendes Spiel“ gegen Dahlke. Zuvor hatte Melkamu Frauendorf die Flanke von der rechten Seite nicht verhindert. In der zerfahrenen zweiten Halbzeit zogen die Kickers zwar in den letzten 20 Minuten ein Powerplay auf, doch trotz einiger guter (Halb-)Chancen sollte der Ausgleich nicht gelingen.

Der Ball wollte nicht ins Tor des KSV Hessen. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Die ausgebufften Hessen (Durchschnittsalter 29,3 Jahre) brachten „mit einer erwachsenen Leistung“ (KSV-Trainer Rene Klingbeil) den Auswärtssieg nach Hause. „Das war ein ganz enges Ding. Ich kann Marco nur gratulieren zu seiner Mannschaft, zu der Leistung. Dass wir hier gewinnen ist auch ein Stückweit Fortune. Ich glaube, es hätte auch 1:1 ausgehen können, Stuttgart hätte auch gewinnen können. Die Kickers haben Druck gemacht und uns alles abverlangt“, lobte Kingbeil die Blauen fast überschwänglich und versuchte damit wohl auch ein wenig, den Dreier seines Teams noch weiter aufzuwerten.

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Für die Kickers jedenfalls waren die warmen Worte des Ex-Profis ein schwacher Trost. Zumal zu allem Überfluss auch noch Mittelfeldspieler David Tomic in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte sah. Er fehlt damit im kommenden Heimspiel gegen den FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). Auch ohne den 28-Jährigen sollten die Blauen gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger Wiedergutmachung betreiben. „Wir werden wieder volle Pulle spielen“, versprach Wildersinn.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Danquah (74. Unsöld), Schwab, Borac – Udogu (61. Fundel), Tomic, Lockl (88. Blank), Frauendorf – Berisha (61. Schembri), Mauersberger – Faß (88. Skenderovic).

Bank: Neaime, Zaiser, Kiefer, Petrovic.

Nicht im Kader: Bromma, Mitrovic, Mulaj, Abdullahu, Mboob,Braig, Stojak.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1.

Termine

Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (Ostermontag, 6. April, 14 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (11. April, 14 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (24. bis 26. April), FC Holzhausen/FV Ravensburg – Kickers (eventuell 29. April/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (1. bis 3. Mai), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)