Rückschlag für Stuttgarter Kickers: Zu umständlich, zu unentschlossen – Serie der Blauen reißt gegen Kassel

Den Stuttgarter Kickers fehlt es beim 0:1 gegen Hessen Kassel vor 4240 Zuschauern an Durchschlagskraft. Zu allem Überfluss kassiert David Tomic in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Die jüngste Erfolgsserie der Stuttgarter Kickers hatte 4240 Zuschauer ins Gazi-Stadion gelockt, doch die gingen enttäuscht nach Hause. Nach sechs Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage unterlag der Fußball-Regionalligist dem KSV Hessen Kassel mit 0:1 (0:1). Es war ein Rückschlag, der weh tat, denn die Blauen konnten nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. „Wir haben nicht so gespielt wie in den vergangenen Partien und haben verdient verloren“, sagte der enttäuschte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

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Dahlke trifft

Beim Tor des Tages verlor Innenverteidiger Vincent Schwab das Kopfballduell gegen Mittelstürmer Jan Dahlke – 0:1 (41.). Zuvor hatte Melkamu Frauendorf die Flanke von der rechten Seite nicht verhindert. In der zerfahrenen zweiten Halbzeit zogen die Kickers zwar in den letzten 20 Minuten ein Powerplay auf, doch der Ausgleich sollte nicht gelingen.

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Zu allem Überfluss sah Mittelfeldspieler David Tomic in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte. Er fehlt damit im kommenden Heimspiel gegen den FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). Auch ohne den 28-Jährigen sollten die Blauen gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger Wiedergutmachung betreiben.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Danquah (74. Unsöld), Schwab, Borac – Udogu (61. Fundel), Tomic, Lockl (88. Blank), Frauendorf – Berisha (61. Schembri), Mauersberger – Faß (88. Skenderovic).

Bank: Neaime, Zaiser, Kiefer, Petrovic.

Nicht im Kader: Bromma, Mitrovic, Mulaj, Abdullahu, Mboob,Braig, Stojak.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1.

Termine

Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (Ostermontag, 6. April, 14 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (11. April, 14 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (24. bis 26. April), FC Holzhausen/FV Ravensburg – Kickers (eventuell 29. April/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (1. bis 3. Mai), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)