1 Aktuell werden einige Produkte von Coca-Cola zurückgerufen. Foto: Fotazdymak / shutterstock.com

Hier erfahren Sie, welche Produkte von Coca-Cola von der aktuellen Rückrufaktion betroffen sind.











Der Getränkekonzern Coca-Cola hat in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, eine großangelegte Rückrufaktion gestartet. Grund für den Rückruf sind erhöhte Chlorat-Werte, die bei Routine-Kontrollen am Produktionsstandort in Gent festgestellt wurden. Betroffen sind zahlreiche Produkte, darunter bekannte Marken wie Coca-Cola, Sprite und Fanta sowie weitere Getränke des Unternehmens.