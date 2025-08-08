Rückruf bei Cube: Hier können Radfahrer ihre Cube-Bikes kostenlos überprüfen lassen

Wegen Sicherheitsmängeln ruft der Hersteller Cube zahlreiche Fahrrad- und E-Bike-Modelle zurück. In Stuttgart bieten Händler kostenlose Checks an. Eine Übersicht.
Der deutsche Fahrradhersteller Cube hat eine groß angelegte Rückrufaktion gestartet. Nach Angaben des Unternehmens wurden bei bestimmten Fahrradmodellen sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, die möglicherweise Unfälle verursachen könnten. Betroffen sind sowohl E-Bikes als auch herkömmliche Fahrräder, die in den vergangenen Jahren verkauft wurden.